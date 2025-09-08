Lotito: "Derby alle 12,30? Non cambia nulla"

"Non c'è nessuna sconfitta". Lo ha detto, a margine del Premio De Sanctis, il presidente della Lazio Claudio Lotito, sulla scelta di far giocare il derby della Capitale tra Lazio e Roma alle ore 12,30 del prossimo 21 settembre. "Mi sono state fatte delle considerazioni che trovo razionali, espresse dalle istituzioni preposte e come tali possono essere condivise. Quindi a mezzogiorno e mezzo o alle 15 non cambia nulla", ha concluso.