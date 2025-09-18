Lazio, verso il derby: lavoro individuale per Castellanos, Rovella, Patric e Vecino. Lesione per Lazzari, intervento alla caviglia per Gigot

Domenica alle ore 12:30 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. Brutte notizie per Maurizio Sarri, il quale è alla prese con una vera e propria emergenza infortuni. Ecco il report della società biancoceleste sulle condizioni di Valentin Castellanos, Patric, Nicolò Rovella, Matias Vecino, Manuel Lazzari e Samuel Gigot: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia. Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico. Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale".

