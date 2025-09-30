Lazio, Sarri: "Perso il derby in maniera discutibile, sono stato inferocito per tutta la settimana" - Zaccagni e Castellanos: "Vissuto giorni difficili"

La Lazio si riscatta dopo la sconfitta nel Derby della Capitale e batte 0-3 il Genoa in occasione della quinta giornata di Serie A grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Al termine della partita alcuni tesserati del club biancoceleste hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei cronisti, soffermandosi soprattutto sulla difficile settimana vissuta in seguito al ko contro la Roma.

SARRI A SKY SPORT

Quali corde ha toccato dopo la sconfitta nel derby?

"Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito".

Gestire una sconfitta nel derby è complicato per un allenatore?

"Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile".

SARRI IN CONFERENZA STAMPA

E' stato più difficile preparare questa partita a livello psicologico o tattico?

"A livello psicologico sono stati i giocatori ad aiutare me perché hanno fatto una settimana di grande applicazione. Loro sono usciti dal derby meglio di me. A livello tattico ci avevamo già dedicato qualche allenamento e poi abbiamo fatto una full-immersion solo su quello".

SARRI A LAZIO STYLE CHANNEL

"Settimana difficile per noi. Quando perdi un derby lo è sempre, avere 6 centrocampisti out su 7 è un’altra preoccupazione. Io sono stato inferocito tutta la settimana".

ZACCAGNI A SKY SPORT

"Abbiamo dato una risposta da squadra, questo era ciò che cercavamo. È stata una settimana con tanta rabbia e tristezza per il derby perso e per la delusione che abbiamo dato ai nostri tifosi".

ZACCAGNI A DAZN

La settimana dopo il derby perso...

"C'è stato un confronto dopo il derby, abbiamo parlato con tutta la squadra e abbiamo detto tutti insieme di volerci rialzare. Il derby l'abbiamo giocato bene, ma quando lo perdi rimane la rabbia e la delusione. Abbiamo trasformato la rabbia in benzina per il match contro il Genoa".

BASIC IN ZONA MISTA

Cosa è successo dopo il derby perso?

"Dopo il derby ci siamo parlati, c’è stata una riunione e tutti hanno capito la situazione. Non era facile questa settimana, ma ognuno di noi quando fa il suo lavoro al 100% succede questo".

CASTELLANOS IN CONFERENZA STAMPA

"L'importante è segnare sempre, non importa se i gol siano facili o difficili. Abbiamo giocato una partita difficile in uno stadio complicato. Non è stata una settimana facile dopo il derby".