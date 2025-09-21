Lazio-Roma, MASSARA: "Non è uno spartiacque, ma è una gara speciale. Dovbyk e Ferguson stanno crescendo"

Nel pre-partita del derby contro la Lazio, il direttore sportivo della Roma Ricky Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha analizzato il peso della stracittadina in questo avvio di stagione e ha fatto il punto sulla crescita dei centravanti a disposizione di Gasperini.

È vero che arriva solo alla quarta giornata ma per voi è un derby spartiacque?

“No, alla quarta giornata non mi sento di parlare di partite spartiacque. Sappiamo bene che il derby è una gara speciale, densa di significato emotivo che può portare a un impulso positivo, ci auguriamo, a un progetto che abbiamo iniziato adesso e che vogliamo intraprendere”

Si ritorna a Ferguson oggi con la Lazio. Invece come sta progredendo il miglioramento che Gasperini vuole da Dovbyk?

“Ferguson e Dovbyk sono due giocatori con caratteristiche simili che sono molto diverse dagli altri attaccanti, che danno più peso e presenza offensiva, probabilmente anche in aria c’è maggiore presenza. Però tutte e due stanno facendo bene, stanno crescendo e stanno imparando i dettami dell’allenatore. Di volta in volta il tecnico saprà sfruttare tutto l’organico a seconda delle partite delle esigenze”