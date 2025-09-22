Lazio-Roma: lungo abbraccio e sorrisi tra Pellegrini e Massara alla fine del derby (FOTO)

Allo Stadio Olimpico è andato in scena l’attesissimo Derby della Capitale e a vincerlo è stata la Roma per 0-1 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha realizzato il quarto gol in carriera contro i biancocelesti ed è stato subito decisivo all'esordio stagionale. Al termine della partita il numero 7, al rientro nello spogliatoio, si è reso protagonista di uno splendido abbraccio con il direttore sportivo Frederic Massara: i due hanno avuto un breve colloquio, caratterizzato da sorrisi e pacche sulla schiena.

"Oggi Pellegrini gioca e non c’è nulla come il calcio che sia capace di cambiare le situazioni e anche le emozioni - le parole profetiche del ds nel prepartita -. Abbiamo passato l’estate con Lorenzo a condividere un’idea che potesse anche portarlo lontano dalla Roma, non è successo. Siamo tutti concentrati sulla partita, lui per primo. È un giocatore forte, che ci ha sempre portato delle giocate di qualità e ci auguriamo che lo faccia a partire da oggi, di nuovo, come ha fatto in passato".