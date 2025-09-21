LAZIO-ROMA: le formazioni ufficiali. Pellegrini dal 1' (FOTO)

Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby. Dopo la panchina iniziale nel derby, Gian Piero Gasperini lancia infatti dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, che agirà sulla trequarti al fianco di Matías Soulé, a supporto dell'unica punta Evan Ferguson. Per il resto, vengono confermate le scelte previste, con il terzetto difensivo composto da Celik, Mancini e N'Dicka, sulle fasce Rensch e Angelino, e la coppia Koné-Cristante a governare la mediana.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson