Lazio-Roma, il messaggio della Curva Sud: "Cuore fomento e voce, avanti Romanisti" (FOTO)

In vista del derby Lazio-Roma di domani all'ora di pranzo, la Curva Sud ha rilasciato un comunicato su Instagram per invitare tutto il tifo giallorosso ad attenersi alle proprie regole. Questo il messaggio condiviso sui social.

"Romanisti

chi porta il nome, colori e simboli della Capitale

non giocherà mai una stracittadina in trasferta

Un altro derby è alle porte

e un'altra coreografia è stata preparata con grande sacrificio

Nel ringraziare tutti colori che hanno contribuito economicamente alla raccolta,

vi invitiamo per la perfetta riuscita della stessa ad attenervi a poche e semplici indicazioni

che ormai conoscete alla perfezione:

NON spostate per nessun motivo i cartoncini che troverete sui seggiolini, sui corrimano o sulle vetrate.

La coreografia deve essere aperta nel momento in cui in basso vedrete sventolare la bandiera di De Falchi.

NON accendete torce e fumogeni, non sventolate sciarpe e bandiere.

Tenete aperto e in alto il vostro cartoncino.

CUORE, FOMENTO E VOCE… AVANTI ROMANISTI!

Curva Sud”