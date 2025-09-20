Lazio-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Hermoso, assente Wesley

Vigilia di derby in casa Roma. Al termine della rifinitura, il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Come ampiamente previsto, non figurano nell'elenco gli infortunati Paulo Dybala e Leon Bailey, entrambi costretti a uno stop di diverse settimane. A loro si aggiunge l'assenza di Wesley, che anche oggi non si è allenato per i problemi gastrointestinali accusati in settimana.

Buone notizie invece per quanto riguarda Mario Hermoso: il difensore spagnolo, che era in dubbio, è a disposizione del tecnico per la stracittadina. Presente in lista anche Buba Sangaré.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

