LAZIO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

È il giorno del Derby della Capitale, in campo in questo lunch match della quarta giornata di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta la Lazio di Sarri con l'obiettivo di dare una risposta immediata dopo la sconfitta con il Torino. Il tecnico sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, confermando le indiscrezioni della vigilia con un doppio cambiamento sulla catena di destra: Zeki Celik viene schierato come braccetto nel terzetto difensivo, con Devyne Rensch che agirà da esterno a tutta fascia. In attacco, senza l'infortunato Dybala, fiducia a Ferguson supportato da Soulé ed El Shaarawy.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sarà visibile sul canale DAZN1. La partita potrà essere vista in streaming tramite l'app di DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

LE QUOTE

LAZIO-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.90 2.95 2.60 SISAL 3.00 3.00 2.50 PLANETWIN365 3.00 2.95 2.60 SNAI 3.00 2.95 2.60

