Lazio-Roma, CELIK: "Il derby è sempre speciale. Dobbiamo correre e lottare"

Nel pre-partita del derby contro la Lazio, Zeki Celik, oggi titolare è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Hai giocato diversi derby, hai capito che cosa significa non solo in campo, ma anche fuori questa partita?
“Sì il derby è sempre speciale, mi piace giocare ed essere in campo. Essere in campo è sempre speciale con la Roma”
Per te è anche un’opportunità oggi, che cosa ti chiede il mister nello specifico visto che ha portato nuove idee?
“Il mister vuole una squadra che corre e lotta. Anche io voglio pressare bene e difendere bene. Questo lui vuole”