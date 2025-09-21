Lazio-Roma, Cataldi e l’esultanza negata dal palo: il centrocampista stava già correndo verso la Nord dopo il tiro (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico è andato in scena l’attesissimo Derby della Capitale e a vincerlo è stata la Roma per 0-1 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. I biancocelesti hanno sfiorato il pareggio in diverse occasioni e al 94' Danilo Cataldi è stato fermato dal palo: dopo aver calciato il centrocampista aveva già iniziato la sua corsa verso la Curva Nord, ma la palla si è stampata sul palo esterno alla sinistra di Mile Svilar. Cataldi ha quindi interrotto la sua esultanza e si è accasciato a terra in preda alla disperazione.