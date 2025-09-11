Lazio-Roma: alle 18:00 di oggi termina la prelazione per gli abbonati Serie A 25/26

11/09/2025 alle 13:55.
europa-league-roma-athletic-club-stadio-olimpico-tifosi

Oggi alle 18:00 terminerà la prelazione dedicata agli abbonati Serie A 25/26 per i biglietti di Lazio-Roma, gara che sarà disputata il 21 settembre alle 12:30. Lo ha comunicato il club giallorosso sui propri canali social: gli abbonati, di tutti i settori, possono esercitare il diritto di prelazione anche sui settori Curva Sud Centrale e Distinti Sud Ovest Ospiti.