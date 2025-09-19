Lazio, Pedro: "A Roma il derby si vive con maggior intensità e passione. Speriamo di vincere"

A due giorni dal Derby della Capitale, Pedro, attaccante della Lazio ed ex anche della Roma, ha raccontato le sue sensazioni in vista della partita ai microfoni di DAZN. Lo spagnolo ha analizzato il momento della sua squadra e l'atmosfera che si vive in città.

Sulla partenza negativa in campionato, l'attaccante ha dichiarato:

"Abbiamo iniziato male il campionato, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, ma ora abbiamo l’opportunità di fare una bella partita. È un derby e sarà molto difficile, tosto, ma ci stiamo preparando bene in settimana e speriamo di fare una bella prestazione per ottenere una vittoria che sarà molto difficile".

Gli è stato poi chiesto cosa significhi per un giocatore segnare in un derby:

"È una partita diversa, non è importante solo per il calciatore ma per tutta la gente, per la città, per la società, per tanti tifosi che guardano la partita. Sono partite speciali, spero di fare di nuovo una bellissima prestazione e di aiutare la squadra, se posso farlo".

Infine, l'attaccante ha cercato di spiegare cosa renda il derby di Roma diverso dagli altri:

"Si vive di più, con maggior intensità e passione. Se ne sta parlando già da settimane, già da inizio stagione la gente ti ferma al ristorante, in città o al supermercato. I laziali lo vivono con tanta passione ed emozione, la gente sta vivendo un momento difficile ma fa lo sforzo di venire a vederci e noi dobbiamo dare una risposta, dando tutto in campo".