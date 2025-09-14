FOTO - Roma-Torino 0-1

Cade a sorpresa la Roma dopo le vittorie contro Bologna e Pisa. I giallorossi incassano la prima sconfitta stagionale e perdono 0-1 allo Stadio Olimpico contro il Torino a causa della rete realizzata da Simeone al minuto 59. Prova opaca dei giallorossi, che hanno effettuato numerose conclusioni verso la porta di Israel ma impensierendo davvero il portiere granata soltanto in un paio di occasioni. Ko per la Roma, che tra una settimana affronterà la Lazio nel Derby della Capitale. Ecco le foto più belle della partita.