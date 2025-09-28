FOTO - Roma-Hellas Verona 2-0

La Roma batte 2-0 l'Hellas Verona all'Olimpico. A sbloccare il risultato è Artem Dovbyk, che dopo appena sette minuti di testa insacca il gol del vantaggio. La reazione del Verona non si fa attendere, ma prima un super Svilar e poi una clamorosa traversa a porta completamente vuota negano il pareggio a Orban. Nella ripresa, la Roma controlla e, dopo un'altra grande parata di Svilar, trova il gol della sicurezza al 79' con una bella azione finalizzata da Matías Soulé. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Jan Ziolkowski. In pieno recupero, annullato un gol di Orban che tocca il pallone con l'avambraccio. Ecco gli scatti più belli della vittoria giallorossa: