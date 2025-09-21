FOTO - LAZIO-ROMA, la coreografia della Curva Sud: "Lupus dentibus petit"

Come da tradizione, il derby si apre con lo spettacolo delle coreografie. La Curva Sud ha accolto l'ingresso in campo delle squadre con un imponente allestimento a tinte giallorosse e la scritta in latino "Lupus dentibus petit". Ad accompagnare la scenografia, lo striscione: "Coraggio, lupetto, attacca di più... distruggili tu!", frase è della storica canzone "Roma Gol" di Pato Moure.