FOTO - Lazio-Roma, gli striscioni e gli scatti più belli dei tifosi giallorossi: "Sei tu quello che la vive male, tutta la vita a spiega' perché sei laziale"

Come sempre il derby non si gioca solo in campo, ma anche sugli spalti. E anche in questa occasione, il tifo giallorosso non ha deluso le attese, riempiendo il settore di colore, passione e della consueta ironia. Dallo sfottò più diretto come "laziale 'social...mente' inutile" a quello più sottile come "Sei tu quello che la vive male, tutta la vita a spiega' perché sei laziale", passando per messaggi più mirati come "Famiglia Bitetti, Caserta... 'Lazio&libertà', non puoi nascondere la realtà!". Tra i tanti messaggi e striscioni esposti, uno in particolare è dedicato a Lorenzo Pellegrini: "Bentornato capitano!", mentre un altro immortala l'iconico momento del gol di Matías Soulé nell'ultimo derby, con la disperazione dipinta sul volto di Guendouzi sullo sfondo. Le immagini più belle dei tifosi giallorossi al derby: