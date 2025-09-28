Cagliari, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Belotti: rischio stagione finita

Brutta tegola per il Cagliari di Vincenzo Pisacane. L'allenatore della formazione sarda dovrà infatti rinunciare ad Andrea Belotti per diversi mesi a causa di un infortunio rimediato nel corso della sfida contro l'Inter. L'ex centravanti della Roma si era accasciato a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro e gli esami strumentali hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni l'attaccante svolgerà ulteriori accertamenti, ma la sua stagione rischia di essersi conclusa in anticipo. Ecco il report medico: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".

(cagliaricalcio.com)

