Bologna-Genoa, Italiano: "Il rigore? Mi ricorda quello di Bologna-Roma, sono situazioni punibili"

Polemiche al termine di Bologna-Genoa per il rigore concesso ai padroni di casa, ma il tecnico dei felsinei, Vincenzo Italiano, per commentare l'episodio ha tirato in ballo un precedente che riguarda da vicino la Roma. Intervistato da DAZN, l'allenatore ha infatti paragonato la decisione arbitrale di oggi a una situazione avvenuta nella passata stagione proprio contro i giallorossi: "Volete partire dall’episodio del rigore? Mi ricorda molto quello di Bologna-Roma della scorsa stagione, anche in quel caso fu decretato il rigore. Evidentemente queste situazioni vengono considerate punibili".

Il riferimento del tecnico è alla partita del 12 gennaio 2025, terminata 2-2, in cui alla Roma, guida da Ranieri, fu concesso un calcio di rigore nei minuti di recupero, poi trasformato da Artem Dovbyk al 98' per il pareggio finale. Un precedente che, secondo l'allenatore, è corente con la linea di giudizio su questo tipo di falli di mano.