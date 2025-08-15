Torino, lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra per Ismajli: tornerà contro la Roma

Tegola per il Torino di Marco Baroni. L'allenatore granata ha perso per infortunio Ardian Ismajli e il difensore centrale rimarrà ai box per almeno tre settimane a causa di una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore albanese salterà le prime due giornate di campionato e tornerà a disposizione dopo la sosta, quando il Torino affronterà la Roma il 14 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Ecco la nota riguardante le condizioni del giocatore: "Il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".

(torinofc.it)