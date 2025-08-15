Tegola per il Torino di Marco Baroni. L'allenatore granata ha perso per infortunio Ardian Ismajli e il difensore centrale rimarrà ai box per almeno tre settimane a causa di una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore albanese salterà le prime due giornate di campionato e tornerà a disposizione dopo la sosta, quando il Torino affronterà la Roma il 14 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Ecco la nota riguardante le condizioni del giocatore: "Il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
Torino, lesione del muscolo semimembranoso della coscia destra per Ismajli: tornerà contro la Roma
15/08/2025 alle 15:55.