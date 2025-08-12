Spalletti: "Curioso di vedere cosa farà Gasperini in una piazza importante come Roma"

RAI SPORT - Nel corso della trasmissione #Nonsolomercato, Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista. Ecco le dichiarazioni dell'ex commissario tecnico azzurro sulla griglia di partenza della prossima Serie A:

"Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita".