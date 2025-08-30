Soulé, sesto gol in trasferta dalla scorsa stagione: è tra i migliori giovani d'Europa

Matías Soulé si conferma sempre più decisivo in trasferta per la Roma. Il suo gol, che ha sbloccato la sfida dell'Arena Garibaldi contro il Pisa, non è un caso isolato, ma la conferma di un trend statistico che lo proietta nell'élite dei giovani talenti europei.

A sottolinearlo è il portale specializzato in statistiche Opta. Con la rete di oggi, l'argentino ha raggiunto quota 6 gol in trasferta a partire dall'inizio della scorsa stagione. Un dato impressionante che acquista ancora più valore se rapportato all'età del giocatore: tra tutti i calciatori che hanno segnato più di cinque gol fuori casa nei top 5 campionati europei nello stesso periodo, solamente tre sono più giovani di lui: Lamine Yamal, Lucas Stassin e Jude Bellingham. Una statistica che certifica non solo il talento, ma anche la personalità del classe 2003, capace di essere incisivo anche lontano dall'Olimpico.