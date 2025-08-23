Parte male il campionato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, cadono 1-2 contro la neopromossa Cremonese. La sblocca proprio la squadra di Nicola al 28' con Baschirotto. Il Milan torna in partita allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Pavlovic, ma la Cremonese torna avanti al 61' con la rete in mezza rovesciata di Bonazzoli. La squadra di Nicola trova la prima storica vittoria a San Siro e comincia alla grande il suo campionato.
Serie A, Milan-Cremonese 1-2: la squadra di Allegri cade all'esordio a San Siro
23/08/2025 alle 22:54.