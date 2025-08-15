Serie A, le previsioni Scudetto di Opta: Inter favorita, Roma quarta con il 10%

Poco più di una settimana all'inizio della Serie A 2025-2026. La nuova Roma di Gasperini farà il suo debutto sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Per i giallorossi, l'obiettivo dichiarato della nuova stagione sarà quello di centrare una qualificazione in Champions League che manca ormai da otto anni. Un obiettivo ampiamente alla portata secondo il fornitore di dati e statistiche Opta, che mette l'Inter (36%) in primissima fila come favorita per lo Scudetto davanti a Napoli e Atalanta (13%). Per la Roma, quotata al 10% per la vittoria del titolo, è previsto un quarto posto, sopra a Milan e Juventus (7%), Lazio (4%), Bologna e Fiorentina (3%).

