Roma-Bologna, trauma distorsivo del ginocchio per Bernardeschi: l'ex Juve in dubbio per la prima giornata (COMUNICATO)

Vincenzo Italiano perde Federico Bernardeschi. Il nuovo acquisto del Bologna, infatti, durante l'amichevole di ieri contro la Vis Pesaro, ha lasciato il campo in anticipo a causa di un problema al ginocchio. Per lui si temeva il peggio, ma, come comunicato dalla stessa società emiliana, gli esami svolti hanno evidenziato un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro che lo terrà lontano dai campi per almeno 3 settimane. L'ex calciatore del Toronto è dunque in dubbio per la prima giornata di campionato contro la Roma.

"Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane".

(bolognafc.it)

