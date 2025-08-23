ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni. Spazio ai nuovi, Ferguson favorito su Dovbyk (VIDEO)

Si alza il sipario sulla stagione della Roma. Allo Stadio Olimpico, alle 20.45, i giallorossi iniziano il loro cammino in campionato sfidando il Bologna di Vincenzo Italiano nella prima giornata di Serie A, la prima gara di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa in casa. Il tecnico, che dovrà fare a meno degli infortunati Pellegrini e Bailey e dello squalificato Celik, si affida a Ghilardi, Mancini e Ndicka in difesa. In mezzo al campo spazio a Cristante e Koné, con Wesley e Angeliño sulle fasce, mentre El Aynaoui supporta Soulé e Ferguson, favorito su Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; El Aynaoui; Soulé, Ferguson.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Hermoso, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

All.: Italiano.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Mondin - Miniutti. IV uomo: Marchetti. VAR: Mazzoleni. AVAR: Fabbri.

PREPARTITA

18.50 - Tutto pronto allo Stadio Olimpico - che sarà esaurito - per l'esordio della Roma: