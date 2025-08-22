Roma-Bologna, i convocati di Italiano: recuperati Bernardeschi e Ferguson, out Holm

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Roma, prima giornata della Serie A 2025/2026. Nonostante i problemi fisici delle scorse settimane, Bernardeschi sarà a disposizione di Italiano. Recuperato anche Ferguson a centrocampo. Non sarà della gara Emil Holm, alle prese con alcune terapie nei giorni scorsi. Di seguito l'elenco dei convocati di Italiano:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Corazza (32), De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Vitik, Zortea (20).

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Immobile, Odgaard, Orsolini.

