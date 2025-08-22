Roma-Bologna: Ferguson verso l'esordio. Chance per Ghilardi, Wesley ed El Aynaoui

22/08/2025 alle 20:07.
amichevole-roma-cannes-ferguson

Stagione al via: domani la Roma inizia il suo cammino in Serie A ospitando nella prima giornata il Bologna di Vincenzo Italiano. Secondo le indiscrezioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, Gian Piero Gasperini è intenzionato a far esordire i nuovi acquisti: Ghilardi, Wesley, El Aynaoui e Ferguson, favorito su Dovbyk, dovrebbero scendere in campo dall'inizio.