ROMA-BOLOGNA, dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

L'attesa è finita: oggi riparte la Serie A. Dopo un'estate di tanti cambiamenti, e con gli ultimi giorni di mercato che potrebbero regalare ancora altri colpi di scena, la nuova Roma di Gasperini debutterà ufficialmente questa sera allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Calcio d'inizio del match fissato per le ore 20:45.

Vista la squalifica di Celik, nel terzetto difensivo con Mancini e Ndicka davanti a Svilar, possibile chance dal primo minuto per il nuovo arrivato Ghilardi. Rensch è il favorito per una maglia da titolare sulla corsia di destra, con Wesley che potrebbe subentrare a partita in corso, a sinistra spazio invece ad Angelino. Coppia di centrali che dovrebbe essere formata da Cristante e Kone. Davanti Ferguson in vantaggio su Dovbyk per una maglia da titolare: alle spalle dell'irlandese, al fianco di Soulè, dovrebbe toccare ad El Aynaoui.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA IN TV E IN STREAMING

Roma-Bologna sarà trasmessa alle ore 20:45 e sarà visibile su DAZN tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ed in streaming su NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Soulè, El Aynaoui; Ferguson.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

LE QUOTE