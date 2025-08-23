Roma-Bologna: 600 panchine in A per Gasperini. È il 5° allenatore a riuscirci

Grande traguardo per Gian Piero Gasperini alla prima uscita stagionale sulla panchina della Roma in occasione dell'esordio in campionato contro il Bologna allo Stadio Olimpico: il tecnico tocca quota 600 panchine in Serie A. Come fa sapere il portale di statistiche, è il quinto allenatore a riuscirci nella storia del massimo torneo, dopo Nils Liedholm (635), Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) e Carlo Mazzone (792).
600 - Contro il Bologna, Gian Piero Gasperini taglia il traguardo delle 600 panchine in #SerieA , diventando così il quinto allenatore a riuscirci nella storia del massimo torneo, dopo Nils Liedholm (635), Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) e Carlo Mazzone (792). Elite. pic.twitter.com/Jlo5kRJnqo
— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 23, 2025