Pisa-Roma, Soulé trova il 2-0 ma il VAR interviene: annullato per fallo di mano

Raddoppio annullato per la Roma al 61'. Matías Soulé aveva trovato la doppietta personale, battendo nuovamente il portiere del Pisa, ma la sua esultanza è stata annullata dal richiamo del VAR. Dopo un controllo, l'arbitro ha cancellato la rete per un tocco di mano dello stesso attaccante argentino, avvenuto proprio all'inizio dell'azione che lo ha poi portato alla conclusione vincente.

La novità della stagione si è attuata subito dopo la decisione: il direttore di gara, tramite il sistema di diffusione sonora dello stadio, ha comunicato e spiegato la sua decisione a tutti i tifosi presenti, annunciando il fallo di mano in attacco come motivazione dell'annullamento. Si resta dunque sul risultato di 0-1, con la gioia del raddoppio strozzata in gola per i giallorossi.