Pisa-Roma: problema alla caviglia destra per El Shaarawy

Brutte notizie per la Roma nel corso della trasferta di Pisa. Stephan El Shaarawy è stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo a causa di un infortunio alla caviglia destra e non è rientrato in campo per la ripresa, lasciando il posto a Paulo Dybala. Una volta accomodatosi in panchina, l'esterno è stato medicato dallo staff sanitario, che gli ha applicato una vistosa borsa del ghiaccio sulla zona dolorante. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore per stabilire l'entità del problema.