Pisa-Roma: oltre 500 biglietti invenduti. Intanto il Siulp chiede il posticipo della gara

Sabato sera, dopo 34 anni, il Pisa tornerà a giocare in casa in Serie A contro la Roma. La nuova capienza della Cetilar Arena è stata fissata a 12.508. Ma per il grande giorno mancano ancora 546 tagliandi all'appello: 34 posti in Gradinata, 71 in Tribuna Inferiore e 199 in quella Superiore. In Curva Sud, infine, rimangono 242 tagliandi.

Il Siulp di Pisa, inoltre, ha chiesto "al Prefetto e al questore se la decisione di far disputare la partita Pisa-Roma all’Arena Garibaldi il 30 agosto rappresenti la scelta e la decisione più giusta o se diversamente la sottovalutazione di alcune criticità non pregiudichino il sereno svolgimento dell’evento sportivo finendo anche involontariamente per bypassare quelle norme di sicurezza, di sanità che devono invece essere salvaguardate sempre a prescindere dall’emotività". Nella nota si legge inoltre la richiesta di valutare "il posticipo dello svolgimento della prima partita casalinga quale vera assunzione di responsabilità per non essere costretti, qualora qualcosa dovesse andare storto, a rivolgerci alle autorità competenti per accertare gli errori e le responsabilità".

