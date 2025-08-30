PISA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Confermato l'11 con il Bologna, Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria all'esordio in campionato con il Bologna, la Roma fa tappa a Pisa: alle 20.45 i giallorossi affrontano la squadra di Alberto Gilardino, all'Arena Garibaldi, nel secondo turno di Serie A. Per l'occasione Gasperini ritrova Celik e lo schiera con Mancini e Ndicka in difesa, conferma la coppia di centrocampo composta da Cristante e Koné, dando spazio sulle fasce a Wesley e Angeliño. Davanti il tecnico conferma lo stesso attacco visto con il Bologna, lasciando in panchina almeno inizialmente Dovbyk e Dybala.
LE PROBABILI FORMAZIONI
PISA: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola.
All.: Gilardino.
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Celik, Ghilardi, Pellegrini, El Ayanaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, Arena.
All.: Gasperini.
Arbitro: Collu. Assistenti: Cecconi - Rossi M. IV uomo: Manganiello. VAR: Meraviglia. AVAR: Maresca.
PREPARTITA
19.45 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:
? La nostra formazione per Pisa-Roma ?#ASRoma pic.twitter.com/0yL12CK4h0
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2025
19.39 - Il giornalista di Sky Sport anticipa l'11 della Roma:
#Ufficiale
Formazione Roma
3-4-2-1
Svilar
---
Hermoso
Mancini
NDicka
---
Wesley
Koné
Cristante
Angelino
---
Soulè
El Shaarawy
---
Ferguson
--- #PisaRoma pic.twitter.com/Nj7L8PqI8j
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 30, 2025
19.10 - Tutto pronto all'Arena Garibaldi: la Roma scenderà in campo con la seconda maglia.
⚡️ ? #ASRoma #PisaRoma pic.twitter.com/anDllLMGVi
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2025
? ?️ #ASRoma #PisaRoma pic.twitter.com/o7vCPyWuWN
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2025