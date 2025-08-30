PISA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Confermato l'11 con il Bologna, Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria all'esordio in campionato con il Bologna, la Roma fa tappa a Pisa: alle 20.45 i giallorossi affrontano la squadra di Alberto Gilardino, all'Arena Garibaldi, nel secondo turno di Serie A. Per l'occasione Gasperini ritrova Celik e lo schiera con Mancini e Ndicka in difesa, conferma la coppia di centrocampo composta da Cristante e Koné, dando spazio sulle fasce a Wesley e Angeliño. Davanti il tecnico conferma lo stesso attacco visto con il Bologna, lasciando in panchina almeno inizialmente Dovbyk e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola.

All.: Gilardino.

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Celik, Ghilardi, Pellegrini, El Ayanaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, Arena.

All.: Gasperini.

Arbitro: Collu. Assistenti: Cecconi - Rossi M. IV uomo: Manganiello. VAR: Meraviglia. AVAR: Maresca.

PREPARTITA

19.45 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

19.39 - Il giornalista di Sky Sport anticipa l'11 della Roma:

#Ufficiale

Formazione Roma

3-4-2-1

Svilar

---

Hermoso

Mancini

NDicka

---

Wesley

Koné

Cristante

Angelino

---

Soulè

El Shaarawy

---

Ferguson

--- #PisaRoma pic.twitter.com/Nj7L8PqI8j — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 30, 2025

19.10 - Tutto pronto all'Arena Garibaldi: la Roma scenderà in campo con la seconda maglia.