Pisa-Roma: info biglietti. Dalle 15:30 al via la vendita per il settore ospiti

Il Pisa ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara contro la Roma, in programma sabato 30 agosto 2025 alla Cetilar Arena (ore 20.45) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie A. La vendita per il settore ospiti inizierà martedì 26 agosto alle 15:30. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Roma potranno acquistare biglietti solo nel settore ospiti e se in possesso della Tessera del Tifoso della Società AS Roma. Il costo è di 25 euro per gli U14 e di 45 euro per tutti gli altri.

(pisasportingclub.com)

