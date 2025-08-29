PISA-ROMA, i convocati di Gasperini: tornano Pellegrini e Celik, out Bailey e Salah-Eddine

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A: domani sera la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Pisa. Al termine della rifinitura, il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati: la notizia principale è il ritorno di Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato dall'infortunio. Rientra dalla squalifica anche Celik. Resta invece ai box l'infortunato Bailey, mentre non figura ancora in lista Salah-Eddine, al centro di voci di mercato.

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Celik, Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Arena

(asroma.com)

