PISA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la vittoria all'esordio contro il Bologna, prima trasferta stagionale per la Roma, attesa questa sera dalla sfida in casa del Pisa di Gilardino. Gasperini ritrova Celik dopo la squalifica. Mancini e Ndicka completano il reparto davanti a Svilar. Wesley e Angelino sulle corsie esterne, con la coppia Cristante e Konè in mezzo al campo. Sulla trequarti Soulè e uno tra Dybala, El Shaarawy ed El Aynaoui. Davanti Evan Ferguson.

DOVE VEDERE PISA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Pisa-Roma sarà trasmessa alle ore 20:45 e sarà visibile su DAZN tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ed in streaming su NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA: Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

LE QUOTE