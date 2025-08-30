Pisa-Roma, Dovbyk esulta sotto il settore ospiti al gol di Soulé (FOTO)

Un gesto che non passa inosservato, soprattutto in questi ultimi giorni di calciomercato. Artem Dovbyk, al centro di insistenti voci che lo vorrebbero vicino al Milan, è stato immortalato mentre esultava con grande trasporto sotto il settore ospiti dell'Arena Garibaldi, insieme ai compagni, in occasione del gol segnato da Soulé. In un momento in cui si discute di una sua possibile cessione, l'esultanza dell'attaccante ucraino suona come un segnale di attaccamento alla maglia e al gruppo.
?? Anche Artem #Dovbyk ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi romanisti al gol di #Soulè#PisaRoma #AsRoma pic.twitter.com/s2G488Tqkh
— laroma24.it (@LAROMA24) August 30, 2025