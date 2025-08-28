Pisa, il presidente Corrado: "La Roma è una squadra che aggredisce, ma noi abbiamo fisicità. L'Arena Garibaldi non è un campo facile per nessuno"

A pochi giorni dalla sfida dell'Arena Garibaldi, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha lanciato il guanto di sfida alla Roma di Gian Piero Gasperini. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il numero uno del club toscano ha avvisato i giallorossi, sottolineando il clima infuocato che troveranno in uno stadio che torna a ospitare la Serie A dopo 34 anni.

Il presidente ha mostrato grande rispetto per il tecnico giallorosso: "La Roma ha un allenatore che ha dato tantissimo all'Atalanta. Gasperini ha trasferito le sue qualità, le sue metodologie e il suo temperamento a Roma. Contro il Bologna hanno fatto vedere di essere una squadra che aggredisce".

Per contrastare la forza della Roma, Corrado ha indicato la ricetta del suo Pisa: "Noi abbiamo la fisicità per provare a rispondere". Oltre alla forza fisica, il presidente punta sul fattore ambientale per mettere in difficoltà i giallorossi: "Dovremo imprigionare le nostre emozioni. E poi abbiamo il nostro pubblico: l'Arena Garibaldi non è mai un campo facile per nessuno".

(skysport.it)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE