Pisa, esercitazioni atletiche in vista della Roma: Gilardino recupera Denoon, Meister e Lusuardi. Restano in dubbio Lind, Esteves e Vural

Il Pisa di Alberto Gilardino prosegue la sua preparazione in vista della seconda gara di campionato contro la Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20:45. I nerazzurri durante la seduta odierna al centro sportivo di San Piero, hanno effettuato una video riunione tecnica per poi svolgere una serie di esercitazioni atletiche. I toscani sono pronti all'esordio in casa, che avverrà regolarmente alla Cetilar Arena, ed il tecnico ex Genoa può tirare anche un sospiro di sollievo. Sono infatti tornati a disposizione Daniel Denoon, Henrik Meister e Mateus Lusuardi, reduci tutti e tre da un infortunio. Ancora in dubbio, invece, Alexander Lind, che sta lavorando a parte, Isak Vural e Tomas Esteves, il quale però è tornato parzialmente in gruppo. A comunicarlo è lo stesso Pisa tramite un comunicato apparso sul proprio sito web.

"Procede l’avvicinamento della squadra all’esordio di sabato alla Cetilar Arena con la Roma. Dopo la video riunione tecnica, Alberto Gilardino assieme al suo staff ha fatto svolgere alla squadra esercitazioni atletiche con finalità tecnico-tattiche. Denoon e Meister, usciti anzitempo a Bergamo, e Lusuardi – che si era infortunato a Pistoia – sono ritornati a disposizione. Lind, ancora debilitato dal virus influenzale che lo ha reso indisponibile per l’Atalanta, sta effettuando lavori individuali anche in seguito a una forte contusione rimediata in precedenza. Vural sta invece intensificando la fase di riatletizzazione sul campo, con ottime risposte, mentre Estevez è già parzialmente in gruppo".

(pisasportingclub.com)

