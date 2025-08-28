Milan, si ferma Jashari: si teme un lungo stop, in forte dubbio per la gara del 2 novembre con la Roma

Tegola in casa Milan. Nel corso dell'allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Lecce, si è fermato il centrocampista Ardon Jashari. A confermare l'infortunio è stato il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Ha avuto uno scontro con Gimenez in partitella, si è fatto male e non ci sarà".

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un problema al perone che pare essere serio. Si teme infatti un lungo stop per il centrocampista svizzero, arrivato in rossonero da meno di un mese per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per capire l'esatta entità del danno e i tempi di recupero.

Un infortunio che, se confermato nella sua gravità, potrebbe mettere a serio rischio la sua presenza per la sfida contro la Roma, in programma il prossimo 2 novembre.