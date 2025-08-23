Inizia dall'Olimpico il percorso della Roma in campionato: in casa i giallorossi ospitano il Bologna di Vincenzo Italiano nella prima giornata di Serie A 2025/26. Termina 0-0 il primo tempo: Roma aggressiva e in costante pressing nella prima parte di gara, con Ferguson in luce con tre tentativi - di cui uno di testa -. Da segnalare anche un palo colpito da Cristante, su punizione di Soulé, sempre di testa. Nel finale, con l'ingresso di Castro in campo al posto di Immobile infortunato, il Bologna è cresciuto. Gli scatti della prima parte di gara:
FOTO - Roma-Bologna 0-0 HT
23/08/2025 alle 21:42.