FOTO - Pisa-Roma 0-1

Dopo la vittoria con il Bologna, la Roma vince anche a Pisa: all'Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie ad un gol di Matias Soulé. Nel primo tempo i padroni di casa hanno giocato una frazione ordinata e coraggiosa, chiudendo bene gli spazi e provando a ripartire con rapidità. La Roma di Gasperini ha tenuto a lungo il possesso palla, ma ha faticato a trovare la giusta profondità per impensierire la retroguardia toscana, rendendosi pericolosa solo a sprazzi. Nella ripresa Dybala subentra ad El Shaarawy, infortunato, e al 55' grazie alla combinazione con Ferguson Soulé porta in vantaggio la Roma. De segnalare anche un gol annullato sempre a Soulé per un tocco di mano riscontrato dal Var e un'occasione per Dovbyk, entrato nel corso del secondo tempo. Gli scatti del match: