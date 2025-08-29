Conferenza stampa, Gilardino: "Gasperini riesce ad entrare subito nella testa dei giocatori, la sua Roma è partita bene"

Alla vigilia di Pisa-Roma, Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che si disputerà domani alle 20:45 all'Arena Garibaldi. All'esordio, il club toscano ha ottenuto un buon pareggio contro l'Atalanta, adesso tocca ai giallorossi di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Come sta la squadra? Recupera qualcuno?

"Settimana positiva per quanto riguarda il lavoro. Abbiamo lavorato forte e vogliamo riproporre questo dna il giorno della partita. Mancheranno Vural, Esteves e Lind. Rientra Lusuardi. Gli altri capiremo per avere un ok definitivo".

Il mercato? Stengs ci sarà? Lorran invece?

"Stengs si è allenato ieri, è arrivato due giorni fa. Bisogna dare atto al giocatore di mettersi nelle condizioni migliori sotto il punto di vista tecnico-tattico. Aspettiamo Lorran, sono due giocatori che conosco perché li ho visti giocare. Hanno particolarità diverse. Stengs ha indossato la maglia della nazionale. Può giocare sia da trequartista offensivo che da seconda punta. Bisogna dare tempo a questi giocatori che cambiano campionato e modo di pensare, nonché attitudine e lavoro. Lorran è un grande talento molto giovane, arriva da un altro continente. Sono tutti giocatori che avranno un processo di crescita nell’aspettarli e nell’allenare. Stengs sarà convocato".

Come si presenta la Roma di Gasperini?

"Sappiamo chi andremo ad affrontare, è arrivato un maestro come Gasperini e subito si è visto il dinamismo e la ferocia di questa squadra. Forte nei singoli, nel gruppo. Noi a Bergamo abbiamo rotto il fiato e abbiamo fatto i primi 500 metri di questa maratona. Domani dovremo dare ancora risposte. Sarà una partita nella quale ribattere colpo su colpo. Sono convinto che sarà per noi una grande sfida".

Cosa si porta dietro dalle esperienze contro Gasperini?

"Nel suo modo di pensare e di lavorare, così come di dare un imprinting alla squadra riesce a entrare subito nei concetti e nella testa dei giocatori. La sua Atalanta è stata fortissimo, la Roma è partita molto bene e ha principi molto chiari. Dobbiamo fare le cose che abbiamo fatto in settimana con attitudine mentale e difensiva molto chiara. Nel momento in cui avremo il pallone dovremo saper sfruttare tutte occasioni che avremo negli ultimi 20 metri".

In città c’è tanto entusiasmo, Cosa percepisce il gruppo squadra?

"L’entusiasmo è linfa per noi, non deve essere eccessivo all’interno della partita che va affrontata con razionalità ed equilibrio. Questo è un aspetto fondamentale e determinante. Avere lo stadio pieno e i nostri tifosi è una grandissima responsabilità, ma dev’essere vissuto in modo positivo".

Albiol invece?

"Ho parlato di Lorran, ma non di Albiol perché non è un giocatore del Pisa. Abbiamo un gruppo importante e in questa fase i nostri ragazzi sono e dovranno essere all’altezza dell’impegno".

Nzola e Cuadrado giocheranno?

"Sono giocatori forti, ma devo fare delle valutazioni sullo stato di forma per evitare sorprese spiacevoli".

Come ha visto Denoon ed Aebischer? E quanto conta avere un gruppo compatto a disposizione?

"Denoon è un ragazzo giovane, per lui è il suo primo campionato di alto livello, ha fatto una buona gara e deve migliorare ancora, lo sa. Aebischer ha fatto una gara molto ordinata e intelligente. Il gruppo della scorsa stagione ha dimostrato a Bergamo di essere sul pezzo, ora bisogna fare lo stesso con la Roma. Ci possiamo stare in questo campionato. Ero convinto potessimo fare una partita così. So quanto valgono come calciatori e uomini".