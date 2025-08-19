Bologna, seduta tecnico-tattica con partitella a campo ridotto: Bernardeschi e Ferguson tornano in gruppo, terapie per Holm

Sabato 23 agosto alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Bologna, valida per la prima giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre stanno continuando a lavorare per arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili e Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei, può sorridere: Federico Bernardeschi e Lewis Ferguson sono infatti tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Emil Holm, invece, ha continuato a svolgere terapie. Ecco il reparto della seduta odierna: "Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in vista dell’inizio del campionato. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica con partitella a campo ridotto. Lewis Ferguson e Federico Bernardeschi hanno lavorato con i compagni. Terapie per Emil Holm".

