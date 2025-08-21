Bologna, seduta tattica con focus su piazzati: primo allenamento in gruppo per Zortea, ancora terapie per Holm

Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match contro la Roma, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valido per la prima giornata della Serie A 2025/26. Ecco il report dell'allenamento odierno, a cui ha partecipato anche il nuovo acquisto Nadir Zortea: "A due giorni dalla prima partita di campionato con la Roma, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Nadir Zortea ha svolto il primo allenamento con i compagni. Terapie per Emil Holm".

(bolognafc.it)

