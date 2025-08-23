Arena Garibaldi, lunedì sopralluogo decisivo per agibilità dello stadio: attesa per Pisa-Roma

La giornata di lunedì sarà molto importante per capire se la gara tra Pisa e Roma, seconda giornata di campionato, in programma per sabato prossimo alle ore 20:45, potrà essere disputata all'Arena Garibaldi, casa della formazione toscana. Come riportato dal portale locale, infatti, la Commissione di vigilanza è attesa per un sopralluogo per verificare l'agibilità dell'impianto, in seguito al restyling effettuato negli ultimi mesi. Un investimento complessivo da circa 3 milioni di euro. Lunedì è attesa dunque la decisione definitiva che decreterà se la gara sarà disputata all'Arena Garibaldi.

