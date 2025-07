Serie A, Milan-Como a Perth: arriva anche l'ok della FIGC

Svolta storica per la Serie A: Milan-Como, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato e in programma il weekend dell'8 febbraio 2026, si giocherà quasi sicuramente in Australia. In quel weekend San Siro ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, motivo per cui la Lega spinge per far disputare il match all'Optus Stadium di Perth e nella giornata odierna è arrivato anche l'ok della FIGC.

Ecco il comunicato ufficiale: "Parere positivo del Consiglio Federale alla richiesta della Lega di A di disputare Milan-Como a Perth. Si avvicina quindi quella che sarebbe una storica ‘trasferta’ all'estero per una gara del campionato di Serie A, tenendo conto del fatto che la complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della federazione australiana, della UEFA, dell’Asian Football Federation e della FIFA".

(figc.it)

