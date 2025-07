Pisa-Roma, il club toscano punta a giocare alla Cetilar Arena: "Lavoriamo senza sosta con il massimo supporto dell’Amministrazione Comunale" (COMUNICATO)

Il weekend del 30 agosto la Roma scenderà in campo contro il Pisa nel match valido per la seconda giornata di Serie A. La partita potrebbe però disputarsi a Cagliari, dato che la società toscana è al lavoro per la ristrutturazione della Cetilar Arena. "Con il massimo supporto dell’Amministrazione Comunale - la nota ufficiale del Pisa - il Club sta lavorando senza sosta per garantire che già dalla prima gara interna, Pisa-Roma (sabato 30 agosto, ore 20.45), la Cetilar Arena sia pronta ad accogliere la grande festa per il ritorno in Serie A".

