Mile da record: Svilar è il portiere con la percentuale di parate più alta e più clean sheet nei top 5 campionati europei

Mile Svilar è una "ragnatela". Così lo definisce l'account Opta Paolo, il quale riporta una statistica impressionante legata al numero 99 giallorosso: è il portiere con la percentuale di parate più alta (85% - min. 10 match) e anche quello con più clean sheet nell'anno solare 2005 in tutti i 5 campionati europei.

1 - Mile #Svilar is the goalkeeper with the highest save percentage (85% - min. 10 matches) and the most clean sheets (11) in the calendar year 2025 in the Big-5 European leagues. Spiderweb. pic.twitter.com/FAGirqECrQ

